Бен Афлек брани Джей Ло от фенове

Актьорът Бен Афлек защити половинката си – латино дивата Дженифър Лопес, от агресивен фен, пише "Монитор".

Докато звездната двойка преминаваше през летище Марко Поло във Венеция, запален почитател на Джей Ло се приближи до нея, за да си направи селфи. Това накара 49-годишният Афлек да се намеси.

Видеозапис на инцидента показва, че звездата от "Добрият Уил Хънтинг" отблъсква мъжа, за да защити приятелката си, преди охраната на звездите да неутрализира фена като го притиска към стената.

