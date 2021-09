Унгарски сладкар приготвя „Хапка от рая“ за папата

Унгарският сладкар Жолт Карл ще приготви за Папа Франциск Франциск (на латински: Franciscus PP.), до избирането си Хорхе Марио Берголио – римски папа от 13 март специален кейк, като използва сушени плодове, споменавани в Библията. Той се надява, че по време на визитата си в Унгария папата ще има възможност да дегустира сладкото изкушение, наречено "Хапка от рая", предадоха БТА и Ройтерс.

Карл има сладкарница в малкия град Дунахарасти, южно от Будапеща. Той е спечелил национално състезание за кейк, който да бъде предложен на папата. Първи от него можаха да опитат участниците в църковен конгрес в Будапеща тази седмица.

За кейка Карл разказва: "Сварих захарен сироп с канела и мед и сложих в него нарязани сушени плодове. Експериментирахме със съотношението на сушените плодове, така че когато човек яде кейка да усеща вкуса на различен плод на всеки 5-10 секунди".

Регламентът на състезанието за кейт изисквал рецептата да е проста, да се използват продукти, споменати в Библията, като фурми, смокини, кайсии, сливи и мед, кейкът да може да остане пресен дълго време и да не нуждае от съхранение в хладилник.

Тестото на кейка на Карл е подобно на това на традиционното унгарско руло, което се поднася за Коледа и което е с пълнеж от лешници или маково семе. Но кейкът на Карл съдържа сушени смокини, фурми, кайсии, както и захаросани череши, портокалови корички и печени бадеми.

"Наистина се надявам, че папата ще опита нашия сладкиш", казва Карл.

Папа Франциск Франциск (на латински: Franciscus PP.), до избирането си Хорхе Марио Берголио – римски папа от 13 март пристига в Унгария в неделя и ще отслужи литургия на историческия Площад на героите в Будапеща. Същия ден той заминава за Словакия, където ще остане до 15 септември.

