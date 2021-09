Японската принцеса Мако ще се омъжи до края на годината

Двадесет и девет годишната принцеса Мако - най-голямата сред внуците на бившия японски император Акихито и дъщеря на престолонаследника принц Акишино, може да се омъжи до края на годината, предадоха ДПА и ТАСС, позовавайки се на местни медии.

Телевизионният канал Ен Ейч Кей съобщава, че след сватбата Мако и избраникът й Кей Комуро възнамеряват да се преместят в САЩ, където младоженецът планира да си намери работа в адвокатска кантора.

Сватбата няма да бъде придружена от традиционната дворцова церемония, която обикновено се провежда по случай женитбата на член на императорската фамилия.

Принцесата освен това възнамерява да откаже еднократното плащане, което й се полага във връзка с напускането на императорското семейство, предава БТА.

Годежът на принцеса Мако и Кей Комуро беше оповестен още през септември 2017 г. Сватбата им трябваше да се състои през ноември 2018 г. Плановете им обаче се промениха, след като дядото на булката, император Акихито, реши да абдикира заради напредналата си възраст. Акихито предаде правомощията на сина си, сега император Нарухито, на 30 април 2019 г.

Сватбата на принцеса Мако и Кей Комуро, отложена за 2020 г., така и не се състоя. Като основна причина за това бяха посочени финансови спорове в семейството на младоженеца.

Принцеса Мако и Кей Комуро се запознават през 2012 г., когато и двамата са състуденти в Международния християнски университет в Токио. Внучката на бившия японския император преди сподели, че избраникът й я е спечелил с "усмивката си като слънце, искреността и голямото си сърце". Говореше се също, че Комуро е предложил брак на принцеса Мако година след началото на връзката им.

По закон след брака с мъж без аристократично потекло принцесата ще загуби титлата си и ще стане обикновена гражданка.

Двадесет и девет годишната принцеса Мако е най-голямата дъщеря на принц Акишино, който на 8 ноември миналата година беше провъзгласен официално за наследник на японския престол. Акишино има още две деца - 26-годишната принцеса Како и 14-годишния принц Хисахито, единственото момче сред внуците на бившия японски император.



Настоящият император Нарухито и съпругата му Масако имат 17-годишна дъщеря, принцеса Аико.

