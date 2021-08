Арестуваха французи, посрещнали изгрева върху статуята на Христос в Рио

Двама французи са били арестувани, след като са посрещнали изгрева, "кацнали" върху статуята на Христос Спасител - емблематичен паметник, който предлага спираща дъха гледка към Рио де Жанейро, Бразилия, предаде Франс прес, позовавайки се на разказа на единия от тях.

Двадесет и осем годишният Клеман Дюме и 27-годишният Пол Ру-ди-Бюисон са останали в неделя вечер на мястото, след като 38-метровата статуя е била затворена за посетители. Обяснението им е, че са искали на следващия ден да наблюдават изгрева над "прекрасния град" и величествения залив Гуанабара, предава БТА.

Клеман и Пол са влезли в статуята преди разсъмване, изкачвайки се по стълба, която се вие във вътрешността ѝ, и достигайки до врата, отваряща се към една от ръцете. Разстоянието от едната до другата ръка на внушителната статуя на Христос е 28 метра.

"Стояхме на ръцете и главата на статуята, когато бяхме забелязани от охраната", разказва Пол.

Приключението свърша за двамата млади парижани с намесата на полицията, която не е особено впечатлена от обясненията за "артистичния им подход". След задържането им в понеделник, Клеман и Пол са освободени, след като са заплатили 10 000 реала (1600 евро). Двамата ще трябва да се явят пред съдия.

От туристическата полиция в Рио са отказали да коментират случая, обяснявайки, че "проверяват фактите".

Служителите на реда са конфискували всички снимки и видеоклипове на изгрева, направени от двамата авантюристи. Така приключението се оказва безплодно за французите, които от десет години публикуват кадри от своите подвизи в социалните мрежи и в канала си в Ютюб.

"Гледката обаче беше хубава. Малко хора успяват да я видят. Успяхме да "влезем под кожата" на Христос", казва Пол, който в социалните медии се подвизава като Пол Ер Де Бе.

Двамата имат подобни изяви с емблематични постройки в Дубай, Хонконг и Париж, където са изкачвали "неправомерно" Айфеловата кула.



Статуята на Христос Спасител, която през октомври ще отбележи своята 90-годишнина, е посещавана от близо два милиона туристи годишно. Но само през деня.

Two tourists are arrested for climbing on top of Brazil's Christ the Redeemer statue https://t.co/PV5prRlMSE