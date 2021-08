Гигантски гризачи безчинстват в предградие на Буенос Айрес

Стотици капибари - едри земноводни гризачи, са "нахлули" в богато предградие на Буенос Айрес, където разкопават градини и причиняват пътнотранспортни произшествия, предаде ДПА, позовавайки се на аржентински медии.



Капибарите са роднини на морските свинчета, двойно по-едри са от бобрите и са считани за най-големите гризачи на Земята. Тези полуводни бозайници живеят във влажни зони - като затворената общност в Норделта северно от столицата Буенос Айрес, разположена по поречието на река Парана, предава БТА.

Местни жители твърдят, че популацията на капибарите рязко се е увеличила в последно време. Тъй като вече не могат да намират достатъчно храна в обществени зелени площи, животните сега нахлуват и в местни градини.

"Мисля, че капибарите са страхотни. Когато видях една за първи път, бях много щастлив. Проблемът с тях е, че се размножават неконтролируемо, тъй като тук нямат естествени врагове", каза Густаво Иглесиас пред вестник "Насион".

Капибарите, наричани капринчо в Аржентина, разделят общественото мнение.

Ляво ориентирани участници в дебата изтъкват феномена с животните-натрапници като кампания за отмъщение на природата срещу богатите хора.

Хуан Грабоа, популярен социален активист, на свой ред се изказа в социалните медии в подкрепа на гризачите. "Аз съм на тяхна страна - винаги до победата", написа той в Туитър.

Екологичната агенция на провинция Буенос Айрес поиска от местните жители да представят план за действие. В отговор те заявиха, че не искат да унищожават капибарите, и допълниха, че желанието им е да възстановят баланса, при който на никого няма да се налага да се страхува за своята безопасност.

