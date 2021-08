Морж се прави на капитан, управлява моторна лодка

Жители на град Клонакилти, Ирландия, са станали свидетели на забавен спектакъл с участието на морж на име Уоли, съобщи Скай нюз, предава БТА.

Едрият мустакатко се е качил на моторна лодка и е седнал на кормилото, давайки си вид, че сякаш управлява плавателния съд. Скоро обаче Уоли губи интерес да се прави на капитан и ляга да се попече на слънце.

Местните жители познават Уоли отдавна. Експертите смятат, че моржът вероятно произхожда от архипелага Свалбард на север от Норвегия е и "пристигнал" в Атлантическия океан от Гренландия с леден къс.



От време на време Уоли "зачезва" за няколко месеца, но след това неизменно се връща. Моржът е забелязван в Уелс, Англия, и дори в северната част на Франция.

През март Уоли се установява в Пембрукшър, Уелс, откъдето се премества в Корк, Ирландия.

