Баба и внук инфлуенсъри приготвиха най-голямата бисквита в света

Деветдесет и пет годишна звезда на социалните мрежи и нейният внук от Охайо, САЩ, твърдят, че са подобрили рекорда на Гинес, приготвяйки гигантска бисквита Орео с приблизително тегло 80 килограма, предадоха БТА и ЮПИ.

Инфлуенсърът Рос Смит, известен с клиповете, които снима заедно с баба си, заяви, че дуото е решило да приеме предизвикателството да направи най-голямата бисквита Орео в света.

"Потърсихме онлайн кое е най-голямото Орео и решихме, че ще бъдем по-добри и ще предложим нещо още по-внушително", казва Смит.

По думите на инфлуенсъра приготвената от тях бисквита с приблизително тегло 80 килограма неофициално подобрява рекорда на 72-килограмовото Орео, направено от производителите му Mondelez International през 2018 г.

SWEET TREAT! Dynamic duo @Smoothsmith8 & Granny have created the world's biggest @Oreo in Ohio! It weighs 175 lbs! The Guinness World Record for largest Oreo weighed in around 160 lbs: https://t.co/KPzRHRDxp8 pic.twitter.com/G5okbpeMWN