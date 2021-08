Десетки хиляди гумени патета „плуват“ за благотворителност

Над 65 000 гумени патета се "гмурнаха" в река Чикаго, САЩ, за да отбележат годишното Чикагско патешко дерби и да "съберат" пари за благотворителност, предадоха БТА и ЮПИ.

Гумените патета пристигнаха с камион и бяха стоварени в реката от моста "Колумб", за да потеглят на ежегодното си "плаване".

Зрителите и феновете на гумените играчки бяха насърчени да "осиновят" пате срещу сумата от 5 долара, като приходите отиват за организацията Спешъл Олимпикс Илинойс.

Патешкият "събор" е придружен от семеен фестивал с игри, развлечения и изпълнения на живо.

Ducks in a row.



Rubber ducks float down the Chicago River during the 16th Annual Ducky Derby in Chicago, Illinois.



The charity event helps to raise money for Special Olympics Illinois



Kamil Krzaczynski pic.twitter.com/FZjSEnGhhI