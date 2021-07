Пинк плаща глобата на състезателки по плажен хандбал, жертви на сексизъм в България?

Американската певица Пинк предложи да плати глобата, наложена на норвежкия женски отбор по плажен хандбал по време на европейското първенство във Варна миналата седмица, предадоха световните агенции.

Глобата бе наложена от Европейската федерация по хандбал, защото играчките предпочели да излязат на терена с шорти вместо с бикини.

Да спортуваме през лятото: В София осигуриха безплатни занимания за децата

Общата сума на глобата е 1500 евро, тоест по 150 евро на всяка дама от отбора.

В Туитър Пинк написа, че ще е щастлива да заплати глобата и че насърчава играчките на Норвегия да продължават в този дух.

"МНОГО съм горда от женския норвежки отбор по плажен хандбал, че ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ПРЕКОМЕРНО СЕКСИСТКИТЕ ПРАВИЛА ОТНОСНО ТЯХНАТА ''униформа", написа в Туитър Пинк. "Европейската федерация по хандбал БИ ТРЯБВАЛО ДА ПЛАТИ ГЛОБА ЗА СЕКСИЗЪМ. Браво дами!", допълни тя.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.