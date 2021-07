„Телетъбис“ подкрепиха имунизацията срещу COVID-19

Обичаните от децата по цял свят измислени герои Телетъбис подкрепиха имунизационната кампания срещу COVID-19, като обявиха, че са се ваксинирали срещу коронавируса, предава БТВ.

В официалния „Туитър“ профил на детската тв поредица бяха публикувани снимки на четирите героя, които държат ваксинационните си карти.

„Ваксинирахме се! И точно навреме за топлото лято. Кой е готов да си играе с нас?“, пише към снимката.

От картите можем да видим, че Телетъбис са имунизирани с препаратите „АстраТубика“ и „Нуунсън и Нуунсън“ (преправени имена от „АстраЗенека“ и „Джонсън и Джонсън“).

Публикацията предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, масово негативни.

Имаше и хумористичен прочит все пак. Един потребител написа „Телетъбис се притесняват от COVID-19. Това доказва, че те са смъртни. Тези чудовища могат да бъдат убити”.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs