Неандерталците са имали усет към красивото

Гравирана кост на 51 000 години потвърждава идеята, че неандерталците са били способни на символично поведение и са имали усет към красивото, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Костта от пръст на елен е намерена на входа на Пещерата на еднорога в Германия. Размерите й са 6 см на 4 см. Тя е гравирана умело. Орнаментите са направени толкова точно, че изключват случайни жестове. Те "символизират вероятно нещо, което е имало смисъл за неандерталците като група" - каза пред АФП археологът д-р Дирк Ледер от Бюрото за културното наследство на Долна Саксония.

Откритията, свързани с неандерталците, от няколко години се увеличават, както и представата за смятания преди грубоват сродник на Хомо сапиенс, изчезнал преди около 40 000 години.

В съпътстваща статия в сп. "Нейчър", британската палеоантроположка Силвия Бело напомня, че неандерталците са знаели да изработват сечива от кост и са имали погребални обичаи. Приписвани са им обаче твърде малко форми на изкуство. В случая с гравираната кост "всичко показва опитност и голяма сръчност при работата с кост".

Авторите на изследването признават, че не могат да определят какво е означавала костта. "Но сме убедени, че той е предавал идея, история, нещо, което е имало смисъл за групата", отбелязва д-р Ледер. За него дизайнът разкрива концептуално въображение.

Резките са направени със заострени каменни люспи, а не с каменна брадва.

Изкуство от ранния Хомо сапиенс е намирано в Африка и Евразия. Подобни примери от неандерталци обаче не бяха известни.

За неандерталците е известно, че са използвали пигменти, погребвали са предмети заедно с мъртвите си и са събирали птичи пера и нокти.

Ръководителят на изследването проф. Томас Тербергер изключва възможността гравьорът да е повлиян от представители на Хомо сапиенс, защото той е работил хиляди години преди те да достигнат толкова на север.

