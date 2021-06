Необикновена риба, наричана "жив фосил", живее 100 години

Латимерията - гигантска странна риба, обитавала планетата още по времето на динозаврите, може да живее до 100 години, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ново проучване, публикувано в сп. "Кърънт байолъджи", предава БТА.

Тези бавно движещи се риби с човешки размери, наричани още коелаканти (целаканти) и "живи вкаменелости", са противоположност на мантрата "Живей бързо, умри млад". Въпросните нощни създания се развиват изключително бавно.

Според проучването женските екземпляри достигат полова зрялост едва в края на 50-те си години, докато мъжките латимерии са полово зрели между 40 и 69 години. И вероятно най-странното откритие, което са направили изследователите, е че бременността при женските продължава пет години.

Латимериите, съществували около 400 милиона години, са смятани за изчезнали, докато през 1938 г. край Южна Африка не са открити живи екземпляри.

Учените дълго време вярват, че продължителността на живота на тези странни създания е около 20 години. Прилагайки обаче стандартна техника за датиране на търговски улов, авторите на настоящото изследване изчисляват, че латимериите всъщност живеят близо век.

"Живите вкаменелости" са застрашени до такава степен, че учените могат да изучават само вече уловени и мъртви екземпляри.

В миналото учените са изчислявали възрастта на латимериите по различен начин. Авторите на настоящото проучване от френския Институт за морски изследвания обаче са установили, че по-точна представа могат да придобият чрез прилагането на стандартната техника, използвана за определянето на възрастта на търговските риби. Така те са определили, че най-възрастният изучен от тях екземпляр е бил на 84 години.

Прилагайки техниката и върху два ембриона, учените са изчислили, че те са минимум 5-годишни. Така, по думите на Брюно Ернанд от изследователския екип, с колегите му са разбрали, че бременността при латимериите, които са живородни, продължава най-малко пет години.

"Петгодишната бременност е изключително странна за риба или което и да е друго животно", казва Харолд Уокър от океанографския институт "Скрипс" в придружаващ публикацията коментар.

Въпреки че не са свързани генетично и показват големи еволюционни различия, латимериите стареят бавно като други обитатели на морските дълбини, например акулите и скатовете. "Възможно е те да имат сходни житейски истории, тъй като споделят подобен хабитат", казва Ернанд

