Шотландка стана пра- пра- пра- прабаба

Пенсионерка в Шотландия стана пра- пра- пра- прабаба. Така в семейството й вече има живи представители на шест поколения.

86-годишната Мери Маршал от Единбург е майка на осем деца и има общо 90 внуци и правнуци, съобщава Би Би Си.

Най-малкото бебе в многолюдната фамилия е момиченце на три седмици, предаде NOVA.

Всички майки са от една и съща страна на семейството - и всички, с изключение на една, са работили или все още работят като болногледачи. Всички те са родили първите си деца, когато са били на 18 или по-малко години.

„Ако трябва да бъда честна, аз съм една щастлива жена. Страхотно е да имаш толкова голямо семейство. Винаги има някой, който да се грижи за теб”, споделя Мери Маршал.

