Писмо в бутилка прекоси Атлантическия океан

Португалски тийнейджър откри писмо в бутилка, което е прекосило Атлантическия океан, съобщиха БТА и Асошиейтед прес.

17-годишният Кристиан Сантуш ловил риба под водата край Азорските острови, когато открил смачкана пластмасова бутилка. Тя била хвърлена в океана край американския щат Роуд Айлънд през 2018 г. Писмото е изминало около 3800 километра. Майката на момчето Моли Сантуш публикува снимка във Фейсбук с призив да бъде разпространено писмото, за да бъде открит неговия автор. То е написано с оранжев маркер.

"Денят на благодарността е. Аз съм на 13 и съм на гости на семейство в Роуд Айлънд. Аз съм от Върмонт", се казва в бележката в бутилката. Авторът е оставил и електронна поща.

Моли Сантуш изпратила писмото на посочения електронен адрес, но не получила отговор.

