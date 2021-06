Гигантска будистка статуя се сдоби с маска, за да се моли за края на COVID-19

Работници изкачиха гигантска статуя на будистка богиня в Япония, за да поставят на лицето ѝ предпазна маска, предадеоха БТА и Ройтерс.

Актът се тълкува като своеобразна молитва за края на коронавирусната пандемия.

Поставянето на огромната маска на лицето на 57-метровата статуя на богинята на милостта Канон в храма Хококуджи в префектура Фукушима отне три часа на четиримата работници. Статуята, издигната преди 33 години, е куха със спирално стълбище, което може да се изкачи до височината на рамото на богинята. Хората посещават статуята, която държи бебе, за да се помолят за безопасно раждане и да поискат благословия за новородените си отрочета.

Управителят на храма Такаоми Хоригане казва, че идеята за поставянето на маска е осенила работниците в дискусии за реставрирането на статуята, след като тя е била повредена при земетресение през февруари.

Хоригане допълва, че планират да запазят предпазната маска на статуята, докато ситуацията с коронавируса в Япония не бъде поставена под контрол.

Workers scaled a giant statue of a Buddhist goddess in Japan to place a custom-made mask on her face, an act meant to be a prayer for the end of the global health crisis https://t.co/K4RYVsip9j pic.twitter.com/askhtFycba