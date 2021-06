Почина главата на най-голямата фамилия: Сиона Чана е имал 38 съпруги, 89 деца и 36 внуци

На 76-години почина индиецът Сиона Чана, смятан за глава на най-голямата фамилия в света. Мъжът е ръководил религиозна секта, проповядваща полигамията, пише Би Би Си. Той е имал 38 съпруги, 89 деца и 36 внуци, предава БТВ.

Според местни издания Чана е бил хипертоник, страдал е и от диабет. Многоженецът е живеел в окръг Мизорам. Според „Ройтерс“, роденият през 1945 г. мъж сключва брак с първата си жена, когато е на 17 г.

Индийските медии твърдят, че мъжът държи световния рекорд за глава за най-голямата фамилия в света. Това обаче не може със сигурност да се потвърди, защото и други мъже спорят за тази титла. И все пак – семейство с над 180 души не е за подценяване.

Чана не веднъж се е появявал по първите страници на вестници. Впечатляващ е фактът, че цялата фамилия живее заедно – в 4-етажна къща с над 100 стаи, наречена „Ново поколение“. В статиите пише, че Чана имал собствена стая, а съпругите му обитавали съседните.

Начинът на живот на фамилията привлича стотици туристи от цял свят всяка година.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr