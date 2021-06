Кралица Елизабет Втора засади роза в памет на принц Филип

Британската кралица Елизабет II Елизабет II (на английски: Elizabeth II), пълно име Елизабет Александра Мери (Elizabeth Alexandra Mary) е кралица и отбеляза деня, в който съпругът ѝ щеше да навърши сто години, като засади нов сорт роза, която носи неговото име, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Кралицата е наблюдавала засаждането на розата "Херцогът на Единбург" в градината на замъка Уиндзор миналата седмица. Сортът е създаден след смъртта на принц Филип на 9 април в Уиндзор. Новата роза е с наситен розов цвят с бели линии, предава БТА.

Снимка: Getty Images

Храст от новия сорт бе подарен на кралица Елизабет Втора от президента на Кралското градинарско дружество Кийт Уийд. За всяка продадена роза от новия сорт компания "Харкнес роузис" ще дарява по 2,50 британски лири във фонд в подкрепа на млади хора от цял свят, които се конкурират за наградите на херцога на Единбург, създадени от принц Филип през 1956 година.

Принц Филип, който почина на 9 април тази година, е роден на 10 юни 1921 година на гръцкия остров Корфу.

