Отстъпващ ледник в Норвегия разкри артефакти от епохата на викингите

Археолози, изследващи топящия се норвежки ледник Лендбреен, са открили изобилие от редки артефакти от епохата на викингите, пише сп. "Антикуити". Сред тях е идеално запазена дървена кутия, в която са намерени останки от свещ, предава БТА.

Изследванията на ледника започват преди десетилетие. Археолозите преди установиха, че някога там се е намирал планински проход, който е бил използван активно от викингите. Проходът остава отворен в продължение на няколко хилядолетия, но през последните векове изчезва под дебел слой лед.

В началото на века ледът започва да се топи и да разкрива исторически реликви. Учените са открили общо над 6000 артефакта.

Преди две години е намерена кутия от борово дърво с кожени ремъци, чието предназначение учените дълго време не успяваха да определят. Направеният от тях радиовъглероден анализ показва, че кутия е изработена в периода между 1475 и 1635 г.

Археолозите първоначално смятаха, че това е дървено трупче, случайно изгубено по време на преход. Оказва се обаче, че трупчето всъщност е кутия, която съдържа пчелен восък. Изследователите стигат до извода, че това са останки от дълга свещ, която викингите вероятно са използвали, за да осветяват пътя си по време на дълги пътешествия.

Глобалното затопляне, довело до отстъпването на ледниците, помага на норвежките археолози да направят важни открития. Миналата година те намериха почти 70 стрели, както и обувки, текстил, еленски кости, на планински склон в Ютунхаймен.



На друго място археолозите попадат на повече от 100 артефакта, сред които подкови, дървена бъркалка, дървена игла, ръкавица, малък железен нож.

Учените отбелязват, че са в "надпревара с времето", тъй като ледът запазва древните артефакти почти непокътнати. Веднъж попаднали на открито обаче, те могат да бъдат унищожени за 10-20 години и е важно археолозите да ги намерят, преди това да се случи

