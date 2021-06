Настроена за любов цикада причини автомобилна катастрофа

Настроена за любов цикада беше обвинена в причиняването на автомобилна катастрофа в Охайо, САЩ, предадоха БТА и Асошиейтед прес.

Насекомото е влетяло през отворения прозорец на возилото, удряйки шофьора в лицето, съобщават от полицията на Синсинати. В резултат водачът е изгубил контрол и се е блъснал в електрически стълб.

Той е получил леки наранявания, но на снимки, публикувани от полицейски служители в Туитър, се вижда сериозно пострадалият автомобил.

Цикадите се роят в района на Синсинати. Те са част от поколението Х и излизат от земята веднъж на 17 години, за да се чифтосват.

От полицията съветват шофьорите за известно време да избягват отварянето на прозорците на автомобилите си.

The cicada flew through an open window and hit the driver's face, causing them to crash into a utility pole and total the car https://t.co/hSFEjs070L