Ким Кардашиян е била заразена с COVID

След като стана ясно, че интернет звездата Ким Кардашиян Кимбърли Ноуъл „Ким“ Кардашян (на английски: Kimberly Noel „Kim“ Kardashian) е американска риалити се е заразила с COVID, развлекателният сайт BuzzFeed публикува статия, според която заразяването съвпада с противоречивото пътуване на 40-ия рожден ден на Ким. Сега инфлуенсърката публикува в социалните мрежи опровержение на тази информация.

„Лъжа. Никой не се зарази с COVID на това пътуване“, написа Ким. „Сейнт беше първият, който се разболя в нашето семейство и се е заразил от съученик, който е бил с положителен тест. Аз развих симптомите и се заразих няколко дни след като той се изкашля към мен, докато се грижех за него.“

False. Nobody caught Covid from the trip. Saint was the first to have it in our family and he caught it from school from another student who tested positive first. I then developed symptoms and got it a few days after he coughed on me while caring for him. https://t.co/hTWbB6JC25