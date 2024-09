Маестро Камджалов обяви старт на новата учебна година в „Академия за човека”

© булфото /архив/

Това обяви самият световноизвестен диригент Йордан Камджалов, прославил България през годините навред по света със своя талант. Ето неговото послание към даровити български деца, които имат интерес и желание да развиват своите способности”:

„За нас е огромна радост на днешния най-светъл празник - Успение на Пресвета Богородица - да обявим актуализираната концепция за новата учебна година на Академия за Човека / Academy for the Human self!

• Начало на първи семестър - 28.09.2024 г.

• Закриване на учебната година и връчване на дипломи - 22.06.2025 г.

1. Доказани личности от международен ранг са съветници, вдъхновители и лектори в новия #интердисциплинарен #просветен #център.

2. Избраната аудитория ще бъде потопена в 30 #фундаментални #теми в областта на науката~изкуството~спорта (ум~сърце~тяло).

3. Водещ и модератор на Академията е “диригентът-философ” (FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine Zeitung) и любител на астрофизиката Маестро Йордан Камджалов (Universität Heidelberg).

4. Учебната година обхваща 10 сесии. Всяка сесия обхваща 4 модула.

Занятията се провеждат в изключителна сграда на бул. Черни Връх - една събота и неделя веднъж в месеца.

5. Академията представя и подпомага млади личности носители на световни #рекорди, #открития, #иновации, награди.

- Имате шанса да се докоснете лично до тях. На всяка сесия можете да чуете от първо лице за техния път, постижения, мотивация

- Участвайки в Академия за Човека, Вие вече освен себе си, подкрепяте и бъдещето на страната в областта на науката~изкуството~спорта.

6. В Академията могат да учат всички - без оглед на образование, пол, националност, възраст (над 12 г.).

7. Чрез Фондация "Йордан Камджалов" и нейните партньори, Академия за Човека прави и невъзможното #всички учащи да имат право на #стипендия, покриваща значителна част от семестриалната/годишната такса.

- Ще бъдат предоставени и до 10 пълни стипендии (100%) за личности до 22 годишна възраст желаещи да учат в Академия за Човека.

#Целта на Академия за Човека е да създаде условия класни личности да споделят знание и опит с широк кръг от хора за едно по-здраво общество.

• За нас качеството на общуване е решаващо.

• Поради това местата са силно ограничени.

• Онлайн излъчвания не са възможни.

• #Информация за преподаватели, теми, цени, точен адрес и др. само чрез посочения имейл.

• #Записвания на посочения имейл до 15.09. или до изчерпване на местата:

info@academyforthehumanself.com

