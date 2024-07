Петър Димитров: Как ще променим картинката зависи само от нас

©

Добрите послания на информационната кампания #ПромениКартинката, която призовава за опазване на околната среда от замърсяване с неправилно изхвърлени фасове и други отпадъци, използвайки силата на културата и изкуството, помагат не само да ги покажем, но и да ги приложим, споделя фестивалният директор на A to Jazz

От 20-и юни започна излъчването на #ChangeCast-най-новият видео-формат на novini.bg и woman.bg, посветен на кампанията #ПромениКартинката, която алармира за замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени цигарени фасове и призовава към отговорно потребителско поведение. Във втори епизод гостува създателят на музикалния фестивал A to Jazz, който с провеждането си постоянно надгражда в дейностите да бъде един от най-големите и най-екологични музикални форуми. Джаз фестивалът в София има дълга история. Стартирайки като музикален фест, финансиран от неправителствения сектор, събитието се превръща в един от мощните генератори на музикално и културно съдържание със сериозен икономически ефект за местната икономика. Благодарение на неговия създател и творчески директор Петър Димитров и екипът му, според изследвания на агенция Алфа рисърч, само за 4-те дни на провеждането му приходите в бюджeта на столичната икономика са над 2 млн. лева. Петър Димитров, обаче, не спира до тук. Заедно с Positive Planet Event фестивалът A to Jazz ще изследва максимално еко отпечатъка на мащабното събитие.

Броени дни преди старта на юбилейното 13-то издание на A to Jazz гостът ще разкрие пред водещата Ива Екимова кои са новите събития от съпътстващата програма на фестивала и защо имат толкова мощен културен, социален, екологичен и икономически ефект: „Основният фокус, който винаги е бил на A to Jazz е музиката. Когато започнахме, в цял свят джазът се приемаше като елитарно изкуство и нашата цел беше да го „преопаковаме“, за да достигнем до по-широка аудитория. Успяхме, добавяйки различни стилове от джаза, като импровизациите, фънк и други и привлякохме широка аудитория. Накрая всички слушат джаз, просто не го знаят. Даваме сцена на най-младите артисти.“ – споделя Димитров. За амбициите на A to Jazz да се превърне в най-екологичният музикален фест у нас, той допълва: „От пет години насам ние сме силно фокусирани върху това да изследваме и намалим нашия еко отпечатък. От разделното събиране, сепариране, рециклиране, миналата година за първи път въведохме фестивални чаши срещу депозит, за да можем да минимизираме почти напълно използването на еднократна пластмаса. Как ще променим картинката зависи само от нас, но всъщност зависи от всеки един персонално. Проблемът е ярката индивидуалност и несъобразяването с общата картина и всъщност при нас става много по-трудно възприемането на нови неща. Добрите послания на информационната кампания #ПромениКартинката, която призовава за опазване на околната среда от замърсяване с неправилно изхвърлени фасове и други отпадъци, използвайки силата на културата и изкуството, помагат не само да ги покажем, но и да ги приложим. Партньорството на A to Jazz с информационната кампания #ПромениКартинката е само един от ярките примери на реализация на именно на такава дейност на промяна към по-добро.“

Как джазът от възприятието за елитарна музика се връща на клубната сцена, при разпродадени за концертния афиш, билети? Коя е д-р Беатрис Гарсия и какво я провокира да остави ангажиментите си към Лятната олимпиада в Париж, за да дойде в България в началото на юли? Как концерти от българската фестивална сцена на A to Jazz достигат до 70 милиона зрители, чрез джаз-телевизията Mezzo? Как музиката изгражда мостове между държавите и стимулира културния туризъм и какво е необходимо, за да #ПроменимКартинката ще разберем от втори епизод на #ChangeCast на 27-и юни, четвъртък, в платформите novini.bg и woman.bg.

#ПромениКартинката е информационна кампания на Филип Морис България, която за 4-та поредна година алармира за проблема със замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени цигарени фасове и провокира към отговорно потребителско поведение.

#ChangeCast е естественото продължение на информационната кампанията #ПромениКартинката, която обединява изкуството и културата за устойчива промяна към по-добро бъдеще.

С партньорствата си с редица арт и културни фестивали, информационната кампания #ПромениКартинката поставя акцент върху ролята на изкуството в провокирането на отговорно потребителско поведение с абсолютната увереност, че изкуството е универсален език, способен да преодолява предразсъдъците и да насърчава към стъпки за по-добро утре. В продължение на седем епизода водещата и нейните събеседници ще ни преведат през всички форми на изкуството, като инструмент за въздействие и предаване на посланията по социално значимите теми и за ролята на арт фестивалите за промяна на средата в България.

Материалът е част от проект, посветен на информационната кампания #ПромениКартинката, с подкрепата на Филип Морис България.

