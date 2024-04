Награждават Йоко Оно с медал „Едуард Макдауъл“ за цялостно творчество

© Getty Images

Певицата и художничка Йоко Оно ще бъде удостоена с медал „Едуард Макдауъл“ за цялостно творчество, предаде Асошиейтед прес.

Медалът „Едуард Макдауъл“ е награда, която се връчва от 1960 г. насам за изключителен принос към американската култура и изкуство. Сред предишните наградени са композиторът Стивън Сондхайм, писателката Тони Морисън и др.

„Друга като нея няма, а работата й е единствена по рода си“, каза за Йоко Оно в изявление председателят на борда на директорите на „Едуард Макдауъл“ Нел Пейнтър. „В продължение на около седем десетилетия тя радваше очите, провокираше мисълта, вдъхновяваше феминистките и защитаваше мигрантите чрез творби с богато въображение. Нейното актуално, уникално и силно творчество „говори“ на нашето време, което толкова много се нуждае от мото й: Мир“.

Синът на Оно и Джон Ленън, Шон Оно Ленън, каза в изявление, че медалът е „невероятна чест“.

„Хората, удостоените с тази награда, са наистина забележителни. Много се гордея, че и нейното изкуство е оценено по този начин“, каза той.

Йоко Оно, която е на 91 години, има малко публични изяви през последните години и няма да присъства на церемонията по връчването на наградите през юли. Музикалният мениджър на Оно - Дейвид Нюгардън, ще приеме наградата от нейно име.

Оно става известна като част от авангардното движение „Флуксус“ през 60-те години на ХХ век. След като среща Джон Ленън от британската група „Бийтълс“ и се омъжва за него, тя остава с него до смъртта му през 1980 година. Те имат съвместни песни като Give Peace a Chance, Imagine и Happy Xmas (War Is Over). Последната вдъхновява филма „Войната свърши! Вдъхновен от музиката на Джон и Йоко“, отличен с „Оскар“ за най-добър късометражен анимационен филм, пише БТА.

През последните 40 години Оно има богата кариера като визуален и звукозаписен артист, а сред албумите ѝ са Season of Glass, Starpeace и Take Me to the Land of Hell. Неотдавна в лондонската галерия „Тейт Модърн“ беше представена изложба, посветена на нейната кариера.

