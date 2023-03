Публикуват изгубените разкази на Тери Пратчет

© Getty Images, архив

Сборник с разкази от Тери Пратчет, написани първоначално под псевдоним, ще бъде публикуван тази година, съобщи в. "Гардиън". Разказите в "A Stroke of the Pen: The Lost Stories" ("С едно движение на перото: Изгубените разкази") са написани от Пратчет през 70-те и 80-те години на миналия век за регионален вестник, предимно под псевдонима Патрик Кърнс. Досега не са свързвани с него.

Тери Пратчет почина през 2015 г. на 66 години. Осем години преди това той получи диагноза болест на Алцхаймер.Сборникът е купен от дългогодишния издател на Тери Пратчет "Трансуърлд" за шестцифрена сума. Той ще излезе в продажба на 5 октомври. Разказите са преоткрити благодарение на група фенове на писателя.

Един от по-дългите разкази в сборника - "Търсенето на ключовете", стои в рамка на стената на почитателя му Крис Лоурънс повече от 40 години. Когато той уведомява наследниците на Пратчет за съществуването му, останалите разкази са открити от феновете Пат и Ян Харкин, които преглеждат стари вестници от десетилетия, за да намерят изгубените съкровища. Лорънс казва, че е харесал "Търсенето на ключовете" още когато е бил на 15 години и е събирал всяка част от поредицата. "Ценях ги и ги пазех повече от 35 години", добави той.

Нито една от историите не се развива в Света на диска на Пратчет, чиято първа книга, "Цветът на магията" излиза през 1983 г. Според издателството обаче те загатват за вселената, която ще създаде писателят. Читателите, казва издателят, могат да очакват "да се срещнат с различни герои - от пещерни хора до гноми, от магьосници до призраци и да прочетат за пътуване във времето, за призраци в общински помещения и за посетител от друга планета". Роб Уилкинс, бивш асистент на Пратчет и негов приятел, а сега отговорник за литературното наследство на Пратчет, заяви, че повторното откриване на тези истории е "истинско чудо". Той добави, че още като млад Тери Пратчет е бил велик писател и разказите насочват към бъдещите му творби. "Те не са само добри, те са повече от добри и са "много, много, много характерни за Тери", каза той.

Уилкинс премаза харддрайва на Пратчет с валяк след смъртта му, каквато беше волята на писателя, за да не бъде публикувано нищо, което вече не е излязло от печат. Той не е знаел, че тези разкази съществуват и не се е надявал да прочете нищо от Тери Прачет, което не му е било известно.

