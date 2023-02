Необичайна изложба в памет на Фрида Кало

Една необичайна изложба в Аржентина, с която отдават почит на изкуството на Фрида Кало.

С една цветна дигитална експозиция в Буенос Айрес показват някои от най-известните творби на художничката, пише БНТ.

Почитателите на изкуството могат да се насладят на "Двете Фриди", "Аз и папагалите ми" и "С мисъл за Диего".

Фрида Кало започва да рисува още като тийнейджърка, като за нея това е начин да се справи със стреса, преживян след като я блъска трамвай.

След тази случка, тя е лишена от възможността да има деца. Тази болка е в основата на картините ѝ. Макар и приживе да не е толкова популярна, в последствие Фрида е призната за една от най-значимите художничики от началото на миналия век.

