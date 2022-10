Откъси от новата книга на Боб Дилън бяха публикувани в САЩ

© Getty Images

Първите откъси от новата книга на Боб Дилън "Философия на съвременната песен" публикува в. "Ню Йорк таймс", съобщи АФП.

Книгата ще излезе в САЩ на 8 ноември. Това е първата книга, която Дилън издава след мемоарите си "Хроники, том 1" от 2004 г. Тя сборник от над 60 есета за песни, композитори и текстописци, на които се възхищава.

Есетата са посветени на музиката, на изкуството на писането на песни и мелодии, но всъщност са медитации и разсъждения за човешките състояния, се посочва в съобщение от издателство "Саймън енд Шустър".

В публикуваните откъси от в. "Ню Йорк таймс" 81-годишният поет и музикант размишлява върху класики на Франк Синатра ("Strangers in the Night") и група "Ху" ("My Generation"). Дилън отдава почит на Франк Синатра и неговото "жизнено дихание, нещо, което преминава през вените, (...) онова, което е необходимо, за да останеш жив и да измамиш смъртта".

Боб Дилън започва да пише книгата си още през 2010 г.

Фолкрок музикантът, който се появява за първи път на нюйоркската сцена в началото на 60-те години на миналия век, е продал повече от 125 милиона албума по целия свят и на 81 години все още изнася концерти. Настоящото му турне ще продължи до 2024 г.

През 2020 г. той издава 39-ия си студиен албум "Rough and Rowdy Ways", оценен високо от критиката.

Боб Дилън спечели Нобелова награда за литература през 2016 г. "за създаването на нови начини на поетично изразяване в рамките на великата традиция на американската музика", допълва БТА.

