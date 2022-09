В САЩ публикуват пети роман на Здравка Евтимова

© личен архив

Писателката Здравка Евтимова за пети път прославя България зад Океана чрез своя творба. Тази новина мина някак незабелязано от повечето медии, но на добрите вести трябва да се дава гласност.

Преди дни държавната БТА отбеляза, че романът „Зелените очи на вятъра“ на Здравка Евтимова излиза в САЩ от издателство Fomite Press със заглавие „Приют за мъже и кучета“ (Asylum For Men And Dogs) – в електронен и хартиен вариант. „Зелените очи на вятъра“ излезе у нас през 2018 г. (изд. „Жанет 45“).

Това е петата книга на българската писателка, публикувана от Fomite,

след романите „Една и съща река“ (на английски – You Can Smile on Wednesdays / „Може да се усмихваш в сряда“) – през 2020 г., „Арката“ (In the Town of Joy and Peace / „В града на радостта и мира“) – 2017, и „Четвъртък“ (Sinfonia Bulgarica) – 2014, и сборника с разкази „Стари коли и други разкази“ (Carts and Other Stories) – през 2012 година.

Здравка Евтимова е от Перник и всеки ден пътува с влак до София, защото работи като преводач. Нейни произведения се печатат освен в САЩ, в Канада, Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Индия, Русия, Полша, Чехия, Словакия, Македония и Сърбия. Член е на Съюза на българските писатели и на Лигата на писателите на Великобритания, област Йоркшър-Хамбърсайд. Здравка Евтимова е председател на българския П.Е.Н. център.

2









Копирано