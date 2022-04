Двамата виртуози - Вероника Тодорова и Веско Ешкенази продължават да покоряват музикалните сцени

© личен архив

Дни след концерта им в София цигуларът Веско Ешкенази и акордеонистката Вероника Тодорова обявиха за своите почитатели, че в средата на месец май, когато е рожденият ден на световноизвестната ни инструменталистка, те ще имат концертна изява и в Плевен, и Троян.

Стотици почитатели на двамата наши световно известни музиканти имаха възможност да се насладят на творчеството им преди дни. Събитието бе отразено от statii.troyan21.com. Двамата виртуози, заедно с Плевенската филхармония, (дирижирана от брата на Веско Мартин Пантелеев, с двамата им родители сред оркестрантите) и приятели – певците Люси Дяковска, Печенката, Графа, диригентът Георги Милтиядов, китаристът Дани Милев, актрисата Койна Русева и др., направиха фурор в Зала 1 на НДК в София навръх Лазаровден. Концертът, планиран за 2020 г., но отлаган три пъти заради пандемията, бе юбилеен – в чест на 50-годишнината на именития български цигулар. А присъствието в него на землячката ни

Вероника, обявена през 2006 г. за акордеонист №1 в света,

бе повече от логично – след запознанството й с Ешкенази миналата година, участието в плевенския концерт „Веско Ешкенази на 50“ и пламналата оттогава творческа любов между двамата изключителни музиканти.

Концертът в столицата няма да е единствената съвместна изява на Ешкенази и Вероника през година. На 19 май, рождения ден на акордеонистката, двамата звездни инструменталисти пак с Плевенската филхармония ще изнесат концерта „В света на музиката“ в плевенското НЧ „Съгласие - 1896 г.“. Тук Вероника за пръв път ще представи на сцената собствена композиция – „Dance of the river“ (Танцът на реката), вдъхновен от организирания от нея самата и набиращ популярност фестивал „Jam on the river“. Следва четвъртото издание на „Jam on the river“, 12-13 август, на голямата поляна край Дебнево, Троянско, родното село на акордеонистката; като по всяка вероятност на сцената ще излезе и Веско Ешкенази.



