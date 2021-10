Джоан Роулинг издава нова детска книга

Британската писателка Джоан Роулинг издаде нова детска книга, озаглавена "Коледното прасенце", предава БТА.

Тя разказва историята на 7-годишния Джак, който губи любимата си играчка - малко плюшено прасенце с големи черни очички. В коледната нощ обаче се случват чудеса - всичко оживява, дори и играчките. И Джак намира нов приятел - Коледното прасе, с което се впускат в истинско приключение. Те попадат в непозната страна, управлявана от ужасно чудовище. Двамата преминават през невероятни случки и трудни изпитания.

Роулинг споделя, че за сюжета на новата си книга е вдъхновена от преживяванията на сина си Дейвид. Автор на илюстрациите в "Коледното прасенце" е популярният британски художник Джим Фийлд.

Джоан Роулинг, автор на поредицата за прюключенията на Хари Потър, е един от най-успешните британски писатели. Нейните книги са продадени в над 500 милиона копия и са преведени на 80 езика.

