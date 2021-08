Соня Йончева е певица на годината в Европа

©

Българското сопрано Соня Йончева спечели наградата „Певица на годината” на престижните награди Опус класик 2021 г. за албума „Rebirth” на английски език.

„Опус класик” са европейски еквивалент на наградите „Грами”. Официалната церемония по раздаването на наградите ще бъде на 10 октомви в „Концерт хаус”, Берлин. Тя ще бъде предавана по най-големите телевизионни канали в Европа.

„Много съм щаслива, че печеля тази престижна награда с един албум, който е много близък до сърцето ми.”, сподели Соня Йончева.

През есента Соня Йончева ще направи серия от концерти с програмата от албума „Rebirth”, в който наред с класическия репертоар, има и две песни - българската „ Заблеяло ми агънце” и „Like an Angel passing through my room” („Като ангел минаващ през моята стая”) от репертоара на АББА, за която световноизвестното българско сопрано получава благословията на Бени Андершон от шведската група. Албумът „Rebirth”, издаден от Сони класикъл е сред най-продаваните албуми в раздел опера за последната година.

Вчера Соня Йончева стана почетен гражданини на родния си град Пловдив.

„Щастлива съм, че получавам признанието на моите съграждани. Благодаря, Пловдив за любовта и подкрепата“, каза развълнувана Соня Йончева след тържествената церемония.

Председателят на Общински съвет – Пловдив инж. Александър Държиков връчи на Соня Йончева Почетен знак с лента, символизираща знамето на град Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка.

Припомняме Ви, че по предложение на кмета на Пловдив Здравко Димитров, Общинският съвет на града гласува Решение №25, взето с протокол №2 от 16.02.2021 г. за удостояване на Соня Йончева със званието „Почетен гражданин на Пловдив“ заради „изключителния ѝ принос в областта на оперното изкуство и обществения живот, многобройни заслуги за развитието и популяризирането на културата и утвърждаване на националния и международния престиж на град Пловдив, както и за ангажираност и подкрепа на млади български оперни таланти.“

Соня Йончева обеща, че и в бъдеще ще свързва творческите си проекти с родния си град. Соня успя да покаже на децата си Матео и София любими места от Града под тепетата.

На 31 август в 20 ч. Соня Йончева ще излезе на сцена пред катедралния храм „Свети Александър Невски“ заедно с краля на операта Пласидо Доминго.

