Плувкиня колабира след участието си на 200 метра съчетано

Словачката Тамара Потоцка бе поставена под медицинско наблюдение, след като колабира след участието си в сериите на 200 метра съчетано плуване на Олимпийските игри в Париж.

21-годишната Потоцка финишира на предпоследното седмо място в трета серия с време от 2:14.20 минути, на 4.30 секунди от победителката Съмър Макинтош от Канада, информира БТА.

Спортистка рухна емоционално след отпадането си на Олимпиадата

Малко след като излезе от басейна, Потоцка колабира, което наложи намесата на медицинския екип в "Дефанс Арена".

Slovakian swimmer Tamara Potocká, 21, collapses and is taken away on a stretcher in front of horrified spectators and her Brit rival after finishing Olympic 200m individual medley heat https://t.co/MFMWHyHWVA pic.twitter.com/QV16Ks3Vr9

Плувкинята беше качена на носилка с поставена кислородна маска и откарана към близка болница за допълнителни изследвания.

По информация на организаторите Потоцка е била в съзнание, когато е била откарана с линейка.

Swimmer Tamara Potocka has collapsed following the women's 200-metre individual medley.



The Slovakian athlete, 21, was seen being carried away from the pool on a stretcher.

She was seen with an oxygen mask as she was taken away.#Paris2024 #OlympicGames #Olympic2024 pic.twitter.com/JjAXj7Ak0I