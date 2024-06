Nintendo обяви, че наесен ще пусне на пазара нови видеоигри

© Getty Images (архив)

Японската технологична корпорация Nintendo обяви, че планира наесен да пусне на пазара нови видеоигри от поредицата Super Mario и Legend of Zelda за своята игрова конзола Switch, съобщи Киодо.

Базираният в Киото производител на видеоигри не разкри никаква информация за новото, следващо поколение на конзолата Switch, след като съобщи миналия месец, че ще обяви подробностите за нов модел до края на март.

Сред новите заглавия, които Nintendo ще пусне на пазара, са Mario & Luigi: Brothership, която трябва да излезе на 7 ноември, както и The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, която ще бъде пусната в продажба на 26 септември.

Шефът на Nvidia: Видеоигрите ще бъдат изцяло пропити от изкуствен интелект

Последвайте канала на

0









Копирано