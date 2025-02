Фернандо Техеро, изиграл Емилио в „Щурите съседи“, обясни защо напуска сериала след 15 сезона

Испанският актьор Фернандо Техеро, въплътил се в незабравимата роля на портиера Емилио от сериала „Щурите съседи“, обясни защо е взел решението да напусне сериала след 15 сезона в ефир.

„Вече ми натежаха последните няколко сезона. Уморих се да повтарям едно и също. Много се забавлявах с моя персонаж, но идва момент, когато човек разбира, че е време да слезе от сцената. И аз слязох“, обясни Техеро в токшоуто „Бунтът“ пред водещия Давид Бронкано.

В интервюто си 60-годишният Техеро изрази леко съжаление, че има около 50 филма зад гърба си, но всички го познават само покрай ролите му на Емилио от „Щурите съседи“ и тази на Фермин от „Новите съседи“.

Почина един от най-колоритните актьори от сериала ''Щурите съседи''

Не напускам сериала заради предразсъдъци или нещо подобно. Благодарен съм на братята Кабайеро, на моите колеги, но просто ми дойде времето. Когато спра да се чувствам комфортно, значи вече съм дал всичко от себе си, добави още актьорът.

Той е доволен, че сега пред него ще има повече свободно време и ще може да се посвети и на другите си проекти, в един от който ще си партнира с актрисата Кристина Кастаньо – друго знаково име от „Новите съседи“, която напусна сериала през 2016 г. в неговия девети сезон.

Освен това Техеро ще участва и в снимките на филм, разказващ за живота на Мигел де Сервантес.

