Мария Бакалова пред "Гардиън": Тръмп е един от най-злите хора на нашия век

В седмицата, в която Мария Бакалова Мария Бакалова е българска актриса. Известна е с ролята на Тутар Сагдиев в „Борат е помолена да обмисли ролята на Ивана Тръмп в новия филм „Стажантът", тя е в Ню Йорк и снима нещо друго. Тъй като срещата била насрочена за единствения ѝ почивен ден, тя прекарала вечерта преди това в опити да се превъплъти в първата съпруга на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

Действието на филма се развива през 70-те и 80-те години на миналия век, така че с часове тя разглеждала снимки на Ивана от тази епоха. „Много грим, много прически", казва тя и си спомня как е прекарала вечерта в експериментиране с прическа, наподобяваща гъба, и „тежка очна линия с много пудра". Гардеробът й, пълен с широки дрехи, не наподобявал този на Ивана. Затова тя избрала най-тесните дрехи, които притежава, за следващия ден.

Бакалова се срещнала с режисьора Али Абаси по средата на деня, като се чувствала малко нелепо в своя косплей на Ивана. Двамата разговарят в продължение на няколко часа „за хората, израснали в посткомунистически страни, защото Ивана е от Чехословакия, а аз съм родена и израснала в България - което оформя вътрешния ти свят, мислите ти. Говорихме много за приликите в нашите истории", споделя Бакалова в интервю за британския всекидневник "Гардиън".

Ивана е била скиорка, с място в националния отбор за юноши, което ѝ позволява да се състезава извън комунистическа Чехословакия в края на 60-те години. В средата на 90-те години, когато Бакалова е родена, България вече не е социалистическа, но за повечето хора пътуванията извън страната все още са рядкост. Като дете Бакалова, която била певица, пътува на конкурси из цяла Европа. Това ѝ отваря очите и ѝ вдъхва чувство за независимост.

Мария Бакалова блести на премиерата на "Стажантът"

Изиграването на Ивана Тръмп е най-значимата роля на Бакалова след големия ѝ пробив във филма „Борат 2", подигравателното продължение на Саша Барън Коен от 2020 г. за казахстанския репортер Борат Сагдиев. Тя изиграва дъщерята на Борат, Тутар, в изпълнение, което е толкова брилянтно, че ѝ носи номинация за „Оскар".

Въпреки този ранен успех, Бакалова казва, че агентите ѝ я предупреждават да не се надява на ролята на Ивана - за нея са кандидатствали и по-изявени американски актриси. „Това, което мисля, че е важно, е, че Абази даде шанс на източноевропейка да се бори за ролята", казва тя. „Да има възможност, а не просто да играе проститутка или луд руски учен, или мафиот, или някой, който е просто на заден план с няколко реплики."

Минават шест месеца, преди да разбере, че е получила ролята, а след това следва мъчително пътуване, за да бъде направен и пуснат филмът. В материал за Vanity Fair сценаристът на филма Гейбриъл Шърман подробно описва различните препятствия - актьорите, които не искат да „очовечат" Тръмп, холивудските студия и стриймъри, които не искат да го финансират, забраната на Тръмп за пътуване на мюсюлмани, която затруднява работата на Абаси, който е иранец и живее в Дания, да пристигне в САЩ.

Препятствия били и стачките на актьорите, както и глобалната пандемия. Най-големият инвеститор на „Стажантът", зет на милиардер и виден дарител на Тръмп, заплашва да срине филма, след като го вижда, заради сцена, в която героят на Тръмп изнасилва жена си. Ивана твърди, че Тръмп я е изнасилил в показанията си по време на развода, но по-късно се отказва от твърдението си. Адвокатите на Тръмп изпращат на създателите на филма писма за прекратяване на дейността му и големите американски разпространители не искат да имат нищо общо с него „Холивуд се представя за общност, в която се казва само истината", пише Шърман, „но тук те бягаха от филма, за да се подготвят за президентството на Тръмп".

„Срещнахме известни трудности, за да издадем филма", казва Бакалова.

Във филма Тръмп (изигран от Себастиан Стан) е амбициозен, но леко неловък и още е в сянката на баща си, след което е наставляван от адвокат Рой Кон (изигран от Джеръми Стронг).

Бакалова отчаяно иска да работи с Абаси - тя е огромен фен на работата му, включително на „Светият паяк", ирански филм за сериен убиец. По думите ѝ тя искала да участва в неговото „гмуркане в недрата на американската империя". Колкото повече проучвала първата съпруга на Тръмп - и майка на три от децата му - толкова повече се възхищавала на това колко много е постигнала Ивана сама. „Тя е искала да бъде партньор на Доналд", казва Бакалова.

На Ивана се приписва заслугата за популяризирането на блясъка на двойката през 80-те години, тя участва в управлението на част от бизнеса му и управлява нюйоркския хотел „Плаза". „Мисля, че тя беше причината той да постигне толкова много в началото, защото беше много умна, много амбициозна".

Във филма съотношението на силите между Ивана и Доналд е в нейна полза в началото на връзката им. Ивана е ужасена от идеята за предбрачен договор и от мизерната сума, която той би ѝ дал в случай на раздяла, и договаря по-добра сделка. „Видях едно интервю с нея след развода, в което тя казваше, че не знае нищо за предбрачните договори и защо е нужно да ги сключваш?", коментира Мария Бакалова Мария Бакалова е българска актриса. Известна е с ролята на Тутар Сагдиев в „Борат. Тя споделя, че Ивана е решила, че щом Тръмп е решил това да представлява бракът им, тогава е готова да играе по този начин, пише 24 часа.

Тръмп винаги е отричал обвиненията, че е изнасилил Ивана, която почина през 2022 г. Бакалова казва, че е имала доверие на Шърман. „Смятам ли, че е важно това да излезе наяве?", пита тя. „Мисля ли, че това е решаваща сцена за двамата герои? Да, защото виждаме как някой напълно отхвърля човека, който го е изградил в много отношения, който е родил децата му. Не само физически, но и словесно."

Тя казва, че не смята, че е от значение дали филмът „очовечава" Тръмп. „Когато се задълбочиш в едно човешко същество, то винаги има добри и лоши страни и винаги има решения, които взема въз основа на обстоятелствата, хората, с които се обгражда, които променят гледната му точка... Мисля, че трябва да се отдръпнем от идеята да демонизираме хората или да създаваме идоли, защото хората са сложни."

Въпреки това тя описва Тръмп като един от най-зите хора на нашия век.

Бакалова озвучава герой в „Пазители на галактиката Volume 3" на Marvel, участва в тъмната комедия „Убийствена игра" и току-що завърши снимките на семейната драма „Да се научиш да дишаш под вода", но „Борат" и „Стажантът" - двата ѝ най-значими филма, са за Тръмп. Това е странно, признава тя, но добавя: „Мисля, че Борат не е за Тръмп. Намирам няколко прилики между филмите, защото те изследват американската империя и онази земя, за която всички сме чували, че е мястото, където можеш да усетиш свободата и възможностите. Но и двата филма показват, че тя винаги има и тъмна страна".

