През следващата година в Русия ще започне излъчването на нов комедиен сериал, в който главен персонаж ще бъде настоящият президент на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в.

В сюжета ще се разказва как Байдън, след края на ангажиментите си в Белия дом, заминава тайно в Русия, за да разбере защо американските санкции не са проработили.

Ролята на 81-годишния Байдън ще бъде изиграна от 46-годишния актьор Дмитрий Дюжев в сериала, който ще се казва „Довиждане“. Освен да разбере защо американските санкции не са дали резултат, Байдън ще има за задача и да разбере „руската душа“.

„Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в губи паспорта си още в първия ден, но си намира нов приятел – руски патриот. Сега Байдън е принуден да живее в жилищен блок от съветската епоха и да работи като учител по английски, за да спести пари и да се прибере обратно в Америка“, разясняват от продукцията, която ще прави лентата.

Александър Балдин, който е в основата на сериала, поясни, че става дума за комедия с елементи на сатира.

Искаме да създадем история, която не само да забавлява, но също така да накараме хората да се замислят за отношенията между Русия и Америка през призмата на хумора и абсурдието, допълни Балдин, цитиран от Нюзуик.

