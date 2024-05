Пускат нов филм по "Властелинът на пръстените" през 2026 г.

Компанията "Уорнър брос" обявиха, че ще пуснат нов филм по "Властелина на пръстените" през 2026 г. Лентата е в ранен стадии на работа, като участие взима и оригиналният режисьор на трилогията Питър Джаксън.

Все още не е ясно дали лентата ще бъде нова екранизация на добре познатата история или ще използва като основа други текстове на Дж. Р. Р. Толкин.

Продуценти на новия филм са Питър Джаксън, както и сценаристите на оригиналната трилогия Фран Уолш и Филипа Бойенс. Проектът е в начален етап на разработване на сценария и ще „изследва истории, които все още не са разказани“, коментират от компанията.

Филмите от вселената на Толкин – трилогиите "Властелинът на пръстените" и "Хобит" – са едни от най-успешните създавани въобще в кино историята. Те представляват сериозен бизнес интерес за "Уорнър брос", казват още от компанията.

Peter Jackson will produce the next "Lord of the Rings" movie with Fran Walsh and Philippa Boyens. They "will be involved every step of the way."



