FKA Twigs ще изиграе Мария в хорър филм за Иисус Христос

Британската певица Талия Барнет, по-известна със сценичното си име FKA Twigs, е избрана да изиграе ролята на Мария – майката на Иисус Христос, в нов филм за Спасителя.

Лентата ще носи заглавието „Синът на дърводелеца“, а режисьор ще бъде роденият в Египет, но израснал в Лондон Лотфи Нейтън. В ролята на малкия Христос пък ще се въплъти Ноа Джюп.

За създаването на сценария на филма Нейтън е решил да стъпи върху апокрифното Евангелие на Свети Тома от II век сл. Хр, който разказва за детството на Исус.

Какъв е бил Иисус – бог или човек?

Според официалния анонс на филма „Синът на дърводелеца“ ще разкаже мрачната история на семейство, което трябва да се скрие в Египет в разцвета на Римската империя. Синът, известен просто като Момчето, изразява съмнения заради друго мистериозно момче, което го кара да се бунтува срещу своя настойник, който е известен като Дърводелеца. Именно в този момент Детето разкрива вродени сили и съдба извън неговото разбиране. Докато упражнява собствената си сила, Детето и семейството му стават мишена на ужаси, естествени и божествени.

Снимките на „Синът на дърводелеца ще започнат още това лято, а в ролята на Дърводелеца ще влезе холивудската знаменитост Никълъс Кейдж.

