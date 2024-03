Продадоха на търг вратата, която спаси Роуз, но не и Джак в "Титаник"

Истинските фенове на филма "Титаник" отдавна спорят дали парчето дърво, което спаси Роуз от замръзване във филма "Титаник", не беше достатъчно голямо да спаси и Джак.

Вратата, която предизвиква постоянни дебати сред филмовите ентусиасти след излизането на филма на Джеймс Камерън, беше продадено на търг за стотици хиляди долари.

Цената ѝ стигна 718 750 долара, казва Sky News.

Дървената опора, която всички нарекоха врата, всъщност е копие на част от рамката на вратата точно над входа на салона за първа класа на истинския "Титаник".

Titanic 'door' prop that kept Rose alive sells for $718,750 https://t.co/qGOIHAAzLA