Ал Пачино разкри тайна от наградите "Оскар"

Ал Пачино Алфредо Джеймс, известен само като Ал Пачино (Al Pacino) е американски актьор. Роден е в нюйоркския обяви, че продуцентите на церемонията по връчването на наградите "Оскар" са поискали от него да пропусне номинираните за най-добър филм, съобщи АП, цитирани от БТА.

Актьорът обяви единствено победителя "Опенхаймер".

"Искам да е ясно, че това не е било мое намерение, а избор на продуцентите - да не се повтарят имена и кадри, които вече бяха обявени по време на церемонията", се казва в изявление на Пачино. Актьорът допълва, че за него е било чест да бъде част от събитието. "Разбирам, че номинацията е крайъгълен камък в живота на един професионалист и необявяването е болезнено и обидно. Затова чувствам нужда да направя това изявление", допълва Пачино.

Актьорът, който е на 83 години, има девет номинации за "Оскар". През 1992 г. той спечели отличието за главна мъжка роля за "Усещане за жена".

Тазгодишната церемония продължи по-малко от миналогодишната и заради факта, че Пачино пропусна да прочете имената на всички номинирани в категорията за най-добър филм.

Номинираните филми - "Американска литература" (American Fiction), "Анатомия на едно падане, "Барби", "Заседнали", "Убийците на цветната луна", "Маестро", "Опенхаймер", "Минали животи", "Зона на интерес", бяха представени с монтирани кадри по време на шоуто.

Драмата "Опенхаймер" спечели седем награди "Оскар"

Пачино наруши правилата за представянето, казвайки "очите ми виждат "Опенхаймер", оставяйки усещане за конфуз.

Това не беше единствената категория, в която списъкът на номинираните не беше обявен. Оригиналните песни бяха представени по време на церемонията, но победителят - What Was I Made For? от филма "Барби", беше обявен, без да бъдат прочетени другите претенденти.

Продуцентът на шоуто Моли Макниърни каза пред "Варайъти", че пропуските са били умишлени. "Това беше творческо решение, което взехме заради опасения, че церемонията ще продължи твърде дълго (...) Хората просто искат да разберат кой печели и са готови за край на шоуто."

В деня след връчването на наградите издателство "Пенгуин" обяви, че през тази есен ще издаде мемоарите на Ал Пачино

