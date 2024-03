Украйна с първи "Оскар" за документален филм, показващ престъпленията на Русия

Украйна приветства първия си "Оскар" за "20 дни в Мариупол" - документален филм за обсадата на този украински град през пролетта на 2022 г. от руската армия, като определи успеха му като "важен", за да се разкаже за "престъпленията на Русия" в момент, когато помощта на САЩ за Киев предизвиква несигурност, предаде Франс прес, цитирано от БТА.

"Първият (за Украйна - бел. ред.) "Оскар" в историята. И колко е важен точно сега. Светът видя истината за престъпленията на Русия. Справедливостта побеждава", заяви ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак в социалната мрежа "Екс".

The first #Oscar in history. And how important it is now.



The documentary "20 Days in Mariupol" by director Mstyslav Chernov won in the category "Best Documentary Feature Film".



The world has seen the truth about russia's crimes. Justice is winning. pic.twitter.com/OIFzY7QxZQ