Били Айлиш, Райън Гослинг и Джон Батист ще пеят на „Оскарите“

© Getty Images

Всички изпълнители, номинирани за най-добра песен от филм, ще пеят на живо по време на церемонията за връчване на наградите „Оскар“ на 10 март, съобщи Асошиейтед прес и БТА.

Това означава, че Райън Гослинг ще направи серенада на публиката с баладата I'm Just Ken на Марк Ронсън и Андрю Уайът от филма „Барби“.

Били Айлиш пък ще изпее What Was I Made For, която написа заедно с Финиъс О'Конъл за същия филм.

Наградите "Оскар": Райън Гослинг разочарован от липсата на ключови номинации за "Барби"

Сред останалите номинирани песни са The Fire Inside на Даян Уорън от Flamin' Hot, която ще бъде изпълнена от Беки Джи, It Never Went Away на Джон Батист и Дан Уилсън от „Американска симфония“ и Wahzhazhe (A Song for My People), в изпълнение на индианеца Скот Джордж от филма „Убийците на цветната луна“.

И като става въпрос за музика, заслужава да се спомене, че композиторът Джон Уилямс е номиниран за рекордния 49-и път в категорията най-добра оригинална филмова музика за „Индиана Джоунс и реликвата на съдбата“. Това е 54-ата му номинация от Академията, като досега е печелил 5 награди „Оскар“.

Последвайте канала на

0









Копирано