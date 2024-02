Хана Уодингъм изненада с чанта от картон

Хана Уодингъм изглеждаше както винаги бляскаво за наградите SAG 2024. Но визията на звездата от "Тед Ласо" на червения килим имаше един допълнителен специален аксесоар, който тя не е носела със себе си на други награди досега: чанта, която е ръчно изработена от дъщеря ѝ, пише People.

49-годишната Уодингъм носеше със себе си за церемонията картонена чанта, украсена с множество цветове на дъгата. Върху нея беше изписана и думата "епично" - перфектната дума, която описваше визията на актрисата за вечерта.

"Дъщеря ми искаше да даде своя принос, затова ми направи чанта", каза тя на предварителното представяне на червения килим на Netflix за 9-годишната си дъщеря и нейните произведения на изкуството.

will never emotionally recover from hannah waddingham taking the bag her daughter designed to the sag awards



