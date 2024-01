Седемдесет и петото издание на наградите "Еми" ще се проведе следващата седмица след четиримесечно закъснение

© Getty Images

Седемдесет и петото издание на наградите "Еми" ще се проведе в понеделник следващата седмица - деня на официалния празник в САЩ по повод рождението на Мартин Лутър Кинг, след четиримесечно закъснение, съобщи АП. Причините за отлагането на телевизонните награди са двете стачки в Холивуд - на сценаристите и на Гилдията на актьорите.

Водещ на церемонията, която ще се проведе в театър "Пийкок" в Лос Анджелис, ще бъде Антъни Андерсън. Телевизионното излъчване ще бъде по "Фокс". На следващия ден ще има възможност за стриймване на церемонията от платформата "Хулу".

Излъчването на наградите "Еми" се разпределя на годишен ротационен принцип между четири телевизии.

Антъни Андерсън е номиниран седем пъти за главна роля в комедия за участието си в сериала на Ей Би Си Вlack-ish. През тази година той ще води церемонията за първи път. Новото му шоу We Are Family ("Ние сме семейство") се излъчва по "Фокс" от началото на януари.

Театър 'Пийкок" е място на церемонията от 2008 г.

На церемонията участие ще вземат още Куинта Брънсън, Педро Паскал, Джоди Фостър, Джена Ортега, Джейсън Бейтман, Стивън Колбърт, Джон Хам, Кен Джеонг, Шерил Лий Ралф.

Както е обичайно за номинациите, Ейч Би О доминира и през тази година.

Номинациите бяха обявени през юли.

"Наследници", "Белият лотос" и "The Last of Us: Последните оцелели" водят по брой номинации със съответно 27, 24 и 23. И трите сериала са продукции на Ейч Би О.

Обикновено церемонията се провежда през есента. Четиримесечното закъснение на наградите доведе до някои аномалии. Номинацията на сериала The Bear ("Мечката") например е за първия сезон, а вторият сезон започна да се излъчва през юни 2023 г. Друга подобна аномалия е "неотварянето" на пликовете с победителите в продължение на четири месеца - Американската академия за телевизионни изкуства и науки наложи гласуването да бъде в обичайния срок, така че 20 000 членове на Академията трябваше да гласуват до 28 август 2023 г., допълва БТА.

