Анджела Басет и Мел Брукс получиха почетни награди "Оскар"

Актрисата Анджела Басет беше отличена за кариерата си, изпъстрена от незабравими роли - от Тина Търнър до кралицата на Уаканда, на звездна гала в Холивуд за връчването на почетните награди "Оскар", съобщават Ройтерс и АФП.

Актьорът, режисьор, сценарист, текстописец, продуцент и писател Мел Брукс също получи почетна статуетка за цялостно творчество на годишните награди на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука.

На връчването на почетните "Оскар"-и присъстваха звезди от ранга на Леонардо ди Каприо, Брадли Купър и Натали Портман.

Излизайки на сцената, за да приеме трофея си, Анджела Басет отдаде почит към 10-те чернокожи жени, спечелили награди "Оскар", като назова всяка една от тях. Актрисата каза още, че се надява филмовата индустрия да предостави повече възможности за цветнокожите.

"Моята молитва е да оставим тази индустрия по-богата, по-прогресивна и по-приобщаваща, отколкото я намерихме", каза 65-годишната Басет. "В края на краищата всички ние просто искаме да имаме възможността да вършим страхотна и смислена работа", допълни актрисата.

Повечето от тазгодишните носители на почетните награди на киноакадемията не са печелили състезателни "Оскар"-и. Изключение прави 97-годишният Мел Брукс, който получава приза за оригинален сценарий за филма "Продуцентите" (1968).

Анджела Басет има две номинации за състезателни "Оскар"-и - за ролите си на Тина Търнър във филма "What's Love Got to Do With It" и на кралица Рамонда в супергеройската продукция "Черната пантера: Уаканда завинаги".

Мел Брукс започва кариерата си като сценарист, а през следващите 70 години пише сценарии и книги, режисира, играе и се изявява като продуцент в киното, телевизията и на Бродуей. Ветеранът е сред малцината носители на "голямата четворка" ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони".

Брукс има още две номинации за "Оскар".

След музикално представяне от звездите от "Продуцентите" Нейтън Лейн и Матю Бродерик, Мел Брукс се пошегува, че цени новата си статуетка "Оскар", защото е продал предишния си трофей и той много му липсва.

"Този няма да го продам, кълна се в Бог", каза той.

Американската киноакадемия отличи и филмовата монтажистка Каръл Литълтън.

Името на 82-годишната Литълтън може да не е толкова разпознаваемо, колкото на останалите носители на почетни награди "Оскар", но филмовата монтажистка е работила почти пет десетилетия с някои от най-добрите режисьори в Холивуд и е монтирала филми като "Голямото замръзване" и "Манджурският кандидат". Единствената й номинация за "Оскар" е за монтажа на филма "Извънземното" на Стивън Спилбърг. Литълтън е омъжена за оператора и бивш президент на американската киноакадемия Джон Бейли.

На церемонията Мишел Сатър, която ръководи прочутите арт програми на института "Сънданс" повече от 40 години и е помагала на режисьори като Пол Томас Андерсън и Райън Куглър в най-ранните етапи от кариерата им, получи хуманитарната награди "Джийн Хершолт".

Наградите на Управителния съвет на американската киноакадемия трябваше да бъдат раздадени за 14-и пъти на 18 ноември миналата година, но церемонията беше отложена заради историческата стачка на сценаристите и актьорите в Холивуд, допълва БТА.

