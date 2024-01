Селена Гомес може да загърби музиката и да се отдаде на актьорството

© Getty Images

Певицата и актриса Селена Гомес е готова да забави темпото, признавайки, че иска да се съсредоточи само върху един аспект от кариерата си - актьорството, пише сайтът на сп. "Билборд".

Звездата говори за намеренията си в епизод на подкаста SmartLess с водещи Джейсън Бейтман, Уил Арнет и Шон Хейс.

"В началото много се забавлявах с музиката. След това и турнетата бяха наистина забавни. По същото време обаче правех и телевизионното си шоу "Магьосниците от Уейвърли Плейс" и го намирах за още по-забавно, така че продължих да се занимавам с това. С напредването на възрастта обаче все повече ми се иска да намеря нещо, на което да се спра", обяснява Гомес.

Актрисата от сериала "Само убийства в сградата" (Only Murders in the Building) допълва, че по-скоро иска да се съсредоточи върху актьорската си кариера, споделяйки: "Чувствам, че имам още един албум в себе си, но вероятно ще избера актьорството."

Селена Гомез отново е най-следваната жена в Instagram

Селена Гомес припомня, че е започнала да пее, след като е получила главната роля в сериала "Магьосниците от Уейвърли Плейс" на Дисни ченъл.

След като записва тематичната песен за поредицата, от "Дисни" я питат дали иска да запише албум, което тя по онова време смята, че ще е забавно.

"Исках да бъда актриса, никога не съм възнамерявала да бъда певица на пълен работен ден, но очевидно това хоби се превърна в нещо друго", казва още Селена Гомес, чиято актьорска кариера през последните години се развива все по-стремглаво.

Тази година Селена Гомес се подготвя да издаде нов албум, след като предишният ѝ - "Rare", излезе на музикалния пазар през 2020 г.

От намеците, които певицата и актриса прави, феновете ѝ разбират, че тя се вълнува повече от времето си на екрана, отколкото в студиото.

Освен певица и актриса, Гомес е и главен изпълнителен директор на собствената си козметична линия Rare Beauty.

В отговор на възторга на водещите от музикалния ѝ талант, певицата и актриса казва, че се чувства изморена и иска да "разпусне".

Селена Гомес припомня също как голямото натоварване в крайна сметка я е вкарало в психиатрична клиника - тема, която тя обсъжда откровено в документалния си филм "My Mind & Me", допълва БТА.

Последвайте канала на

0









Копирано