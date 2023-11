Феноменът Netflix и сериалите за реални престъпления

©

Защо все повече ни привличат документални филми за ужасяващи престъпления, култове и неразгадани мистерии? Нямаме ли достатъчно стрес в ежедневието си, че да си създаваме допълнителен, докато си почиваме? На пръв поглед изглежда, че трябва да ти има нещо много сбъркано на психиката, за да се „наслаждаваш“ на такива неща. Оказва се обаче, че според психолозите хората, които гледат такива сериали, са любопитни, вярват в правосъдието и морала, падат си по адреналина и в края на деня се чувстват по-големи късметлии в живота си.

Чарът на истинските престъпления се крие в това, че показват разплитане на мистериозни разкази, изследват човешката психика и дават поглед към по-тъмните кътчета на обществото.

Ако сте фен, вашето място е Netflix. Този жанр изгради най-голямата си слава именно там и разполага със супер много заглавия, които ще ви държат в напрежение до последния миг. Тук идва една страхотна новина – А1 вече предлага достъп до Netflix като част своите мобилни и ТВ планове, което прави услугата много по-достъпна за потребителите.

Basic планът на Netflix е включен в премиум пакета за домашна телевизия – А1 ТВ 200 MAX за целия период на абонамента от 24 месеца и за един месец в тарифата А1 ТВ 200+. Клиентите на мобилните планове Unlimited също могат да се възползват от Netflix Basic, като го добавят към плана си за период до 6 месеца. След изтичането на промоционалния срок потребителите ще започнат да заплащат за избрания от тях план. Останалите планове на Netflix също са достъпни и клиентите могат да се абонират за тях и да ги плащат с месечната си фактура от А1.

Ако се чудите какво да изберете?

Murdaugh Murders: A Southern Scandal - Сплотената общност в Южна Каролина е разкъсана от поредица смъртоносни престъпления, които сякаш са свързани с едно семейство - Мърдоу. Сериалът Murdaugh Murders: A Southern Scandal е по действителен случай и показва как едно видно семейство използва и злоупотребява до крайност с богатството и привилегиите си.

Keep Sweet: Pray and Obey - Уорън Джефс смята себе си за духовен водач на Фундаменталистката църква на Исус Христос на светиите от последните дни (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) - екстремистки клон на основния мормонизъм. В действителност той създава система на злоупотреба и принуда, като принуждава членовете на своето паство - често непълнолетни - да сключват брак, да се подчиняват сляпо и да се изолират. В този документален сериал бивши членове на FLDS и оцелели споделят своите истории.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer - Да, за този филм ще трябва да заключите вратите и прозорците си. Под блясъка на Лос Анджелис през 1985 г. се крие един жесток сериен убиец. Ричард Рамирес хваща, измъчва и убива жертвите си по ужасяващ начин, докато се укрива от залавяне в продължение на една дълга година.

