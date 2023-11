Правят филм за Мъск: Кой ще играе главната роля?

© getty images

Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, най-богатият човек в света, най-накрая получава свой собствен филм.

Биографичният филм се разработва в A24 – независимото студио, което направи „Moonlight“ и „Everything Everywhere All At Once“ – с Дарън Аронофски, който ще режисира лентата. Аронофски е номинираният за "Оскар" режисьор на филми, включително "Китът" и "Черен лебед".

Филмът очевидно ще бъде базиран на биографията на Мъск от Уолтър Айзъксън, публикувана по-рано тази година.

Айзъксън следеше живота на изпълнителния директор на Tesla и SpaceX в продължение на две години за книгата, включително по време на хаотичното му придобиване на X, известен преди като Twitter, пише Business Insider, цитирани от БТВ.

Вече започнаха спекулациите кой би могъл да изиграе противоречивия милиардер във филма. Ето най-добрите предположения:

Рами Малек

Рами Малек, най-известен с печелещото Оскар изпълнение на Фреди Меркюри в "Бохемска рапсодия", е фаворит в социалните мрежи за ролята.

Майкъл Фасбендер

Майкъл Фасбендър е работил с материалите на Уолтър Айзъксън преди. Актьорът изигра Стив Джобс в биографичен филм от 2015 г., базиран на биографията на Айзъксън за съоснователя на Apple, което му донесе номинация за Оскар за най-добър актьор.

Робърт Дауни Джуниър

Робърт Дауни-младши е сочен като основен претендент за ролята. Мъск преди това се появи заедно с актьора по време на епизодична роля в "Iron Man 2".

Кевин Дюранд

Потребителите на X посочват физическите прилики между канадския актьор Дюранд и Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,.

Сред другите сочени имена са това на Никалъс Кейдж, Александър Скарсгард и други.

