Хорърът "Пет нощи при Фреди" остава начело на северноамериканския боксофис, съобщи АФП. Далеч след него е "Присила", биографичен филм за съпругата на Елвис Пресли.

"Пет нощи при Фреди" обаче пропадна смайващо. От приходи в размер на 78 млн. щатски долара за предходната седмица той падна на 19,4 млн. щатски долара през настоящата отчетна седмица.

Лентата е вдъхновена от видеоиграта и се разпространява едновременно в кинозалите и в платформата "Пийкок Юнивърсал". Филмът е с участието на Джош Хъчърсън. Това е най-голямата роля на актьора след "Игрите на глада".

Концертният филм за турнето на Тейлър Суифт "The Eras Tour", който излезе преди четири седмици и показва сцени от три различни концерта, е с 13,5 млн. щатски долара приходи.

"Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе остава на трето място със седем млн. долара приходи. Филмът е с дължина над 3 часа. Предстои да бъде разпространяван и от платформата "Епъл", но конкретната дата за началото още не е обявена.

"Присила" на София Копола заема 4-о място с пет млн. щатски долара приходи. Сценарият на филма се основава на книгата на Присила Пресли "Елвис и аз", посветена на връзката между Краля на рока и Присила през годините след срещата им в американска военна база в Германия, когато тя е едва 14-годишна, а той - на 24. 25-годишната Кейли Спейни, която играе главната роля, спечели наградата за най-добра актриса на кинофестивала във Венеция. Джейкъб Елорди е в ролята на Елвис Пресли.

На пето място в боксофиса е испаноезичният филм Radical, който събира 2,7 млн. долара след първия си уикенд. Сценарият е базиран на истинска история за учителка в мексикански град, която "изпробва радикален метод за събуждането на любопитството и потенциала на своите ученици", според обявеното от продуцентската къща "Пантилиън Филмс", пише БТА.

