Тейлър Суифт и Бионсе са напът да превземат и бокс-офис класациите

Музикални суперзвезди като Тейлър Суифт и Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, се готвят да превземат бокс-офис класациите, след като многократно заставаха на върховете на чартовете за албуми и сингли. И двете изпълнителки заснеха моменти от тазгодишните си турнета, като продукциите предстои да се появяват в киносалоните.

Още тази седмица, в петък, на 13 октомври, е планирано да излезе концертният филм за "Еras" - световната обиколка на певицата Тейлър Суифт. На 1 декември пък предстои в кината да e продукцията, събрала най-добрите моменти от турнето "Renaissance" на Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса,. Дистрибутор и на двата филма е компанията Ей Ем Си (AMC).

Тейлър Суифт постави нов рекорд

Неизлезлият "Taylor Swift: The Eras Tour" вече се превърна в касов хит - предварително продадените билети надхвърлят 100 милиона щатски долара, обявиха дистрибуторите. Интересът към филма "е невероятен от момента, в който беше обявен за първи път". В последния ден на месец август Суифт съобщи, че е подготвен документален филм за турнето, който ще излезе по екраните на 13 октомври. Той ще се разпространява в целия свят, дори и в страните, където певицата все още не е пяла в рамките на световната си обиколка.

Турнето "Еras" започна през март т.г. с концерт в Глендейл, щата Аризона, като в първата му част, която приключи през август, Тейлър Суифт имаше над 50 концерта в САЩ и Мексико. До края на годината Тейлър Суифт има планирани изяви в Латинска Америка, Азия и Австралия, а през пролетта на 2024 г. пристига и в Европа. Финалът на "Еras" е планиран за месец ноември 2024 г. Първата му част се радваше на изключителен интерес, а организаторите му очакват приходите от цялата световна обиколка да надхвърлят рекордните 1,4 милиарда щатски долара.

Тейлър Суифт е безспорната звезда на лято 2023

По данни на дистрибутора Ей Ем Си филмът ще може засега да се гледа в 8500 киносалона в 100 държави, като от компанията твърдят, че са в ход преговори за споразумения с още повече кинооператори по света. Според официалния сайт на Суифт в България "Taylor Swift: The Eras Tour" ще може да се гледа от 3 ноември. На тази дата филмът ще излезе също в Унгария, Румъния, Турция, Бразилия, Индия, Южна Корея и др. Цените на билетите са определени лично от Тейлър Суифт: стандартната е 19,89 щатски долара; а с намаление е 13,13 щатски долара. Цифрите не са случайно избрани: рожденият ден на изпълнителката е 13 декември 1989 г., отбелязва изданието "Паис".

Анализатори прогнозират, че към постъпленията от предварителните продажби на билети, продукцията вероятно ще донесе приходи от още 100 - 125 млн. щатски долара в Северна Америка само в премиерния уикенд.

Концерт на Тейлър Суифт предизвика земетресение

Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, пък обиколи световните сцени, като започна на 10 май в Стокхолм. Последният концерт от турнето беше преди дни в Канзас, щата Мисури. Певицата представи продукцията си "Renaissance", която е на пазара от края на юли 2022 г. Това беше първото самостоятелно турне на Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, от 2016 г. насам. Филмът "Renaissance: A Film by Beyoncé" ще бъде разпространен първоначално в над 4500 киносалона само в Северна Америка, а след това и в други части на света, обяви дистрибуторът Ей Ем Си. Предварителната продажба на билети вече е в ход.

Десетки хиляди фенове се стекоха в Стокхолм за първия концерт от световното турне на Бионсе

"Тейлър Суифт запали искрата. Ако има някой, който да има толкова фенове по целия свят, то това е Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса,", казва Пол Дергарабедян, старши медиен анализатор в "Комскор" пред изданието "Бизнес инсайдър". Според него това са уникални изпълнителки, които осъзнават силата на киното за допълнително популяризиране на творчеството им и генериране на приходи.

Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на европейската верига киносалони Vue, казва пред в. "Файненшъл таймс", че филмите, посветени на концерти, са "дошли от нищото и ще бъдат сериозен спасителен пояс за операторите на кина по целия свят", тъй като индустрията се бори с "по-спокойна есен от обикновено" заради стачката на американската Гилдия на актьорите, която продължава. Киносалоните все още се възстановяват от последствията от пандемията от КОВИД-19.

Много от дългоочакваните филми на сезон есен/зима 2023, сред които "Дюн: Част втора" на режисьора Дени Вилньов, поредният епизод от франчайза "Ловци на духове", както и този за приключенията на Спайдър-мен, ще отложат излизането си на екран до пролетта на следващата година, казаха големите студиа. Основната причина е стачката, заради която актьорите не могат да участват в популяризирането им. В тази ситуация се оказва, че филмите за турнетата на певиците могат да спасят киносалоните и да им осигурят финансов тласък, отбелязва в. "Файненшъл таймс".

Бионсе с турне в Европа

Всъщност, документални филми за музикални събития не са нещо ново. Най-големи приходи досега е донесъл филмът от 1970 г. за фестивала Уудсток - 276 милиона щатски долара, следван от продукцията за Краля на попа "Michael Jackson's This Is It" събрала 262,5 милиона щатски долара в световен мащаб през 2009 г. и от тази за Джъстин Бийбър - "Justin Bieber: Never Say Never", събрала 99 милиона щатски долара през 2011 г., показват данни на "Комскор".

За Суифт и Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, пазарът на подобни документални филми, посветени на концерти, не е непознат. През 2018 г. Тейлър Суифт разпространи концертен филм за турнето си "Reputation Tour", а през 2007 г. излезе "The Beyoncé Experience Live", допълва БТА.

Освен че разчита на двете певици, бокс-офисът получи силно рамо това лято и от "Барби". Приходите от филма надхвърлиха един милиард щатски долара в световен мащаб само три седмици след излизането си в киносалоните. Експерти залагат, че филмите, посветени на музикалните тазгодишните турнета на Тейлър Суифт и Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, могат да поставят нови рекорди.

