Най-известните кучета в света на киното

Много са примерите в света на киното, в които главен герой е кучето. В следващите редове ще ви покажем едни от най-харизматичните и забележителни четириноги, които и до днес гледаме на малкия екран.

Ласи

Едно от най-популярните животни в света, което има звезда в Алеята на славата е кучето от филма "Ласи". Филмът проследява историята на шотландско коли, готово на всичко, за да се върне при своя стопанин. Първото куче, което изиграва Ласи, се казва Пол, но то умира през 1958г. След това ролята е изиграна от неговите роднини. Любошитен факт е, че във филма Ласи е женско куче, но всички, които са се превъплъщавали в тази роля, са били от мъжки пол.

Хачико

"Хачико: Историята на едно куче" определено е един от най-въздействащите и емоционални филми в историята. Сюжетът е по истински случай. Историята разказва, че Хачико всеки ден изпраща стопанина си на гарата, а след това го чака да се върне обратно. Въпреки че стопанинът му умира, Хачико ходи всеки ден, в продължение на 10 години, на гарата в точно определен час и го чака да се върне. На това място е изградена бронзова статуя. По време на Втората световна война обаче тя е разрушена за военни цели, но през 1948 г. синът на оригиналния художник прави нова. Мястото, където Хачико чака на гарата, е отбелязано с бронзови лапи и текст на японски, разказващ неговата история.

Бетовен

Интересен факт за поредицата е, че ролята на Бетовен не се изпълнява от едно куче през цялото време. В първия и втория филм, главен герой е санбернарът Кри, който е обучен от Карл Люис Милър, който работи с животните за филми като „К-9″ и „Бейб“. Кучето умира малко след края на втория филм. В следващите части на поредицата Бетовен играят три кучета. Едно от тях извършва по-голямата част от триковете, другото играе в сцените с малките кученца, а третото участва в повечето екшън сцени.

